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Рецепты

Дети будут в восторге: рецепт лимонного милкшейка за 2 минуты

Цихоцкая Мария

Дети будут в восторге: рецепт лимонного милкшейка за 2 минуты

Когда вдруг захотелось сладостей можно быстро устроить себе праздник – приготовить вкусный цитрусовый шейк. Для этого понадобится погружной блендер и несколько продуктов.

Если нет мороженого – не беда. Просто вместо шейки получится менее калорийный лимонно-молочный коктейль. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

  • 240 мл молока 3,2%
  • 1 ч.л. сахара
  • 20 мл лимонного сока
  • 100 г ванильного мороженого

Приготовление:

  1. Выжать сок из 1/4 лимона.
  2. В стакан блендера влить молоко, добавить лимонный сок, сахар и мороженое.
  3. Взбивать на высокой скорости 30 секунд.
  4. Перелить в стакан и подавать!

Приятного аппетита! Этот лимонный шейк создаст праздничное настроение через 2 минуты.

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