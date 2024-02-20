Дети будут в восторге: рецепт молочно-малинового киселя

Наслаждайтесь сочетанием нежной сливочности и яркого малинового вкуса в этом десерте. Этот кисель настолько плотный, что напоминает мусс или заварной крем.

Приготовление занимает совсем немного времени – нужно только сварить и дать застыть.

Ягодный молочный десерт из 6 простых ингредиентов станет отличным выбором для семейных праздников, особых событий или просто вкусным лакомством без повода. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (6 порций):

Малина замороженная – 225 г

Молоко 2,5% – 500 мл

Сахар – 70 г

Крахмал кукурузный – 40 г

Соль – 2 г

Сахар ванильный – 10 г

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Способ приготовления:

Сначала разморозьте и протрите малину, чтобы избавиться от косточек. Добавьте ванильный сахар, соль, крахмал и хорошо перемешайте.

Затем постепенно влейте молоко, тщательно помешивая. Доведите до кипения, варите до загустения.

Разлейте готовый кисель по стаканам, посыпьте сахаром. Пусть застынет и наслаждайтесь вкусом!

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