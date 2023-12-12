Дети будут в восторге: рецепт шоколадных пряников с медом
Шоколадные пряники с медом ассоциируются с рождественскими праздниками. К ним добавляют мед и специи, делающие их невероятно ароматными. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
Мука пшеничная – 250 г
Разрыхлитель – 10 г
Какао-порошок – 20 г
Масло сливочное – 100 г
Сахар – 120 г
Мед – 120 г
Яйца куриные – 1 шт.
Корица молотая – 5 г
Имбирь сушеный молотый – 5 г
Сахар ванильный – 10 г
Для глазури:
Яичный белок – 1 шт.
Сахарная пудра – 150 г
Вода – 50 мл
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Способ приготовления:
Мягкое масло взбейте миксером с сахаром до пышности. Добавьте мед, яйцо, корицу, имбирь, ванильный сахар и еще раз взбейте.
Просейте муку с разрыхлителем и какао. Смешайте жидкую и сухую смеси и замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 1 час.
Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте тесто толщиной 5 мм. С помощью формочек вырежьте фигурки. Противень застелите пергаментом, выложите на него печенье и отправьте в духовку, разогретую до 180 ° C, на 6-8 минут.
Глазурь: взбейте миксером белок, медленно добавляя сахарную пудру. В конце добавьте тёплую воду и взбейте до получения блестящей однородной массы.
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