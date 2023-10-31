Девять распространенных ошибок при уборке, из-за которых в вашем доме появляются пауки

Почему появляются пауки в доме – причины появления пауков в доме

Во время уборки вы, конечно, хотите сделать свой дом чистым и ароматным. Уменьшив беспорядок, вы также можете защититься от появления пауков.

Эксперты по борьбе с вредителями говорят, что то, как вы поддерживаете вещи в чистоте и порядке, может повлиять на появление насекомых, в частности, пауков. Но некоторые вещи нельзя делать во время уборки, пишет Best Life.

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1. Фрукты привлекают насекомых

Даже если вы не планируете его есть сразу, вы можете хорошо промыть фрукты, когда приносите их домой.

"Кроме того, что фрукты привлекают мух, они также привлекают пауков", – рассказал Джордан Фостер, эксперт по вредителям в Fantastic Pest Control.

По ее словам, насекомые считают виноград особенно увлекательным, поэтому пауки, скорее всего, плетут паутину между ним и вокруг. Хорошо почистите фрукты после покупки в супермаркете, чтобы быть в безопасности.

2. Корм для домашних животных

Если оставить еду вашего любимца на полу, это станет привлекательным местом для насекомых и жуков, а там, где есть жуки, вскоре за ними последуют пауки.

"Если у вас есть домашнее животное, регулярно мойте его миску с едой. Кроме того, храните корм для домашних животных в герметичных контейнерах", – говорит Фостер.

3. У вас дома уже есть другие насекомые

Если у вас дома жужжат мухи, муравьи в сахарнице, то, скорее всего, у вас тоже есть проблемы с пауками.

"Одна из самых распространенных, но менее известных привычек, которые привлекают пауков в ваш дом, - наличие других насекомых в вашем доме", - говорит эксперт по уборке и организации Стефан Букур.

По его словам, пауки любят есть этих других насекомых, поэтому их наличие в вашем доме, безусловно, привлечет больше пауков. Если вы больше не любите пауков, вам, возможно, придется избавиться и от других насекомых, чтобы предотвратить возвращение пауков.

4. Использование мусорных баков без крышки

Открытый мусорный бак на вашей кухне может быть причиной появления пауков дома.

"Пауки с удовольствием едят насекомых, питающихся остатками пищи и отходами", - объяснил энтомолог и эксперт по борьбе с вредителями Райан Смит. Он посоветовал выбрасывать домашний мусор должным образом.

5. Не вытирайте поверхности на кухне после приготовления пищи

Если у вас нет привычки вытирать столешницы или убирать мусор с плиты после приготовления пищи, вы можете привлечь пауков. Возьмите за привычку сразу же убирать после еды, чтобы пауки и их жертвы не заняли вашу кухню домой.

6. Пренебрежение очисткой водостоков

Если вы замечаете в своем доме больше пауков, чем обычно, вы можете посмотреть на свои водостоки и трубы. Пауки не обязательно любят там жить, но они очень часто используют их, чтобы проникнуть в дом.

7. Оставление одежды и других вещей на полу

Эта куча белья на вашем полу – это больше, чем просто опасность споткнуться. Это также лучшее место для пауков, которые могут закапываться в вещи в поиске пищи.

8. Ваши комнатные растения разрастаются

Обрезка комнатных растений – отличный способ не дать паукам прятаться в них. Если у вас много растений в горшках и листьев вокруг дома, где пауки любят строить сети, пора очистить и обрезать.

Эксперты также советуют избегать посадки растений у фундамента вашего дома, поскольку прячущиеся в растениях пауки могут пробираться в помещение через щели вокруг окон.

9. Беспорядок вокруг.

Самое большое, что может сделать любой, чтобы предотвратить появление пауков в своем доме, – это регулярно наводить порядок, вытирая пыль от безделушек или убирая беспорядок. Пауки любят прятаться за вещами, поэтому вытирание пыли и борьба с беспорядком – два важных способа устранить и предотвратить пауков».

Напомним, что специалисты по вредителям рассказали о вещах, которые станут магнитом для моли. Но вы можете этого избежать, зная несколько полезных советов.

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