Диетолог ответила сколько воды нужно выпивать ежедневно, чтобы похудеть

Сколько воды нужно пить каждый день, чтобы похудеть

Кто из нас не мечтает о стройной фигуре? Вода может стать вашим верным союзником по этому делу. Не пейте слишком много воды. Это может привести к проблемам со здоровьем.

Диетолог Эми Гудсон рассказала, сколько воды нужно пить каждый день, чтобы сбросить лишние килограммы, пишет Eatthis. Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем менять свой питьевой режим.

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Вода не сжигает жир сама по себе, но она может помочь вам похудеть несколькими способами:

Вода подавляет аппетит. Если вы пьете воду перед едой, то съедите меньше.

Вода выводит из организма токсины. Это может помочь вам чувствовать себя лучше и иметь больше энергии.

Это может помочь вам чувствовать себя лучше и иметь больше энергии. Вода помогает вам тренироваться подольше и интенсивнее. Это приведет к большему сжиганию калорий.

Сколько воды нужно пить каждый день?

Не существует универсального ответа на этот вопрос. Количество воды, которое вам нужно, зависит от вашего возраста, пола, уровня активности и общего состояния здоровья.

В среднем женщинам нужно выпивать около 9 чашек жидкости в день, а мужчинам – около 13 чашек. Это включает воду, которую вы получаете с едой и напитками.

Вот несколько советов, как пить больше воды:

Носите с собой бутылку с водой. Так вы всегда будете иметь под рукой воду, чтобы утолить жажду.

Так вы всегда будете иметь под рукой воду, чтобы утолить жажду. Пейте воду перед едой. Это поможет вам съесть меньше.

Это поможет вам съесть меньше. Замените сладкие напитки водой. Это поможет вам снизить потребление калорий.

Это поможет вам снизить потребление калорий. Добавьте в воду фрукты или травы. Это придаст ей вкус и сделает ее более приятной.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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