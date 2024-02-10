Диетолог ответила сколько воды нужно выпивать ежедневно, чтобы похудеть
Кто из нас не мечтает о стройной фигуре? Вода может стать вашим верным союзником по этому делу. Не пейте слишком много воды. Это может привести к проблемам со здоровьем.
Диетолог Эми Гудсон рассказала, сколько воды нужно пить каждый день, чтобы сбросить лишние килограммы, пишет Eatthis. Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем менять свой питьевой режим.
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Вода не сжигает жир сама по себе, но она может помочь вам похудеть несколькими способами:
- Вода подавляет аппетит. Если вы пьете воду перед едой, то съедите меньше.
- Вода выводит из организма токсины. Это может помочь вам чувствовать себя лучше и иметь больше энергии.
- Вода помогает вам тренироваться подольше и интенсивнее. Это приведет к большему сжиганию калорий.
Сколько воды нужно пить каждый день?
Не существует универсального ответа на этот вопрос. Количество воды, которое вам нужно, зависит от вашего возраста, пола, уровня активности и общего состояния здоровья.
В среднем женщинам нужно выпивать около 9 чашек жидкости в день, а мужчинам – около 13 чашек. Это включает воду, которую вы получаете с едой и напитками.
Вот несколько советов, как пить больше воды:
- Носите с собой бутылку с водой. Так вы всегда будете иметь под рукой воду, чтобы утолить жажду.
- Пейте воду перед едой. Это поможет вам съесть меньше.
- Замените сладкие напитки водой. Это поможет вам снизить потребление калорий.
- Добавьте в воду фрукты или травы. Это придаст ей вкус и сделает ее более приятной.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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