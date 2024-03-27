Диетолог сказал, какие сладости не запрещены во время диеты

Побаловать себя сладостями – это приятная часть жизни, но многие волнуются за свое здоровье и лишний вес после такого удовольствия. Однако эксперты по здоровому питанию предлагают три варианта, которые могут быть не только вкусными, но и полезными.

Сертифицированный тренер по здоровому питанию Джоанна Вен и сертифицированный диетолог Мишель Саари в статье She Finds отметили, что темный шоколад может быть полезен вашему организму.

Джоанна Вен объясняет, что темный шоколад с высоким содержанием какао и меньшим количеством сахара может обеспечить насыщенный вкус без лишних килограммов. Клетчатка и полезные жиры, содержащиеся в темном шоколаде, помогают справиться с влечением к сладкому и даже могут снизить уровень стресса, помогая контролировать вес.

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Еще одним полезным вариантом являются низкокалорийные ягоды годжи, богатые антиоксидантами. Они идеально подходят для удовлетворения тяги к сладкому без скачков уровня сахара в крови. Содержимое клетчатки в них помогает сохранять чувство сытости и способствует снижению веса.

Наконец, финики, фаршированные миндальным маслом, могут сочетать в себе природное наслаждение фиников и насыщенность миндального масла. Этот десерт обеспечит баланс вкусов и питательных веществ. Они также содержат клетчатку и белок, которые способствуют сытости и предотвращают переедание.

Включение этих сладостей в еженедельный рацион в качестве перекуса может помочь удовлетворить вашу тягу к сладкому, а при этом поддерживать здоровый вес. Так что не бойтесь чуть-чуть побаловать себя, но сделайте это разумно и с пользой для своего тела.

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