Диетологи назвали 10 полезных углеводов, от которых худеют
Углеводы – не враг похудения! Многие ошибочно полагают, что углеводы вредят фигуре. На самом деле это не так. Сложные углеводы – это источник энергии, помогающий нам оставаться здоровыми и стройными.
Употребляйте эти продукты в умеренных количествах, сочетайте их с белками и здоровыми жирами, и вы сможете похудеть без ущерба здоровью, пишет novosti24.kyiv.ua.
Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть
Вот несколько продуктов с высоким содержанием полезных углеводов, которые помогут вам похудеть.
1. Кукуруза:
- Выбирайте свежую кукурузу, а не консервированную.
- Ешьте без масла или с минимальным добавлением соли.
- Богата клетчаткой, йодом, фосфором, магнием, кальцием и железом.
2. Стручковая фасоль:
- Низкокалорийный и сытный продукт.
- Содержит много клетчатки, белка и витаминов.
- Ускоряет обмен веществ.
3. Паста из твердых сортов пшеницы:
- Не мешает фигуре, если не переваривать.
- Богатая клетчаткой.
- Следите за соусом: избегайте слишком много сливок или соли.
4. Нут:
- Содержит много клетчатки, растительного белка и марганца.
- Защищает от преждевременного старения.
- Помогает наладить работу пищеварительной системы.
5. Грибы:
- Богаты белками, углеводами и антиоксидантами.
- Хорошо усваиваются с мясом или крупами.
6. Цельные злаки:
- Содержат много клетчатки, ускоряющей метаболизм.
- Помогают контролировать уровень сахара в крови.
- Избегайте готовых батончиков с сиропом.
7. Фрукты:
- Богаты витаминами, минералами и клетчаткой.
- Улучшают пищеварение и дают ощущение сытости.
- Выбирайте фрукты с низким гликемическим индексом.
8. Картофель:
- Безвредна для фигуры, если варить или запекать без масла.
- Полезно для сердца и сосудов.
- Можно добавить немного оливкового или сливочного масла.
9. Овсянка из цельных зерен:
- Лучший завтрак для здоровья.
- Содержит белок и клетчатку, которые дают ощущение сытости.
- Добавьте орехи и ягоды для еще большей пользы.
10. Киноа:
- Не содержит глютена.
- Богата клетчаткой, антиоксидантами, железом, цинком и магнием.
- Помогает снизить уровень глюкозы в крови.
Помните:
- Не все углеводы одинаковы. Сложные углеводы – друзья похудения, а простые – враги.
- Не ешьте углеводы на ночь.
- Пейте много воды.
- Регулярно занимайтесь спортом.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Ранее диетологи назвали продукты, способствующие накоплению жира на животе.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!