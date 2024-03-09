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Диетологи назвали 10 полезных углеводов, от которых худеют

Игорь Романько

Какие продукты с углеводами нужно есть чтобы похудеть

Углеводы – не враг похудения! Многие ошибочно полагают, что углеводы вредят фигуре. На самом деле это не так. Сложные углеводы – это источник энергии, помогающий нам оставаться здоровыми и стройными.

Употребляйте эти продукты в умеренных количествах, сочетайте их с белками и здоровыми жирами, и вы сможете похудеть без ущерба здоровью, пишет novosti24.kyiv.ua.

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Вот несколько продуктов с высоким содержанием полезных углеводов, которые помогут вам похудеть.

1. Кукуруза:

  • Выбирайте свежую кукурузу, а не консервированную.
  • Ешьте без масла или с минимальным добавлением соли.
  • Богата клетчаткой, йодом, фосфором, магнием, кальцием и железом.

2. Стручковая фасоль:

  • Низкокалорийный и сытный продукт.
  • Содержит много клетчатки, белка и витаминов.
  • Ускоряет обмен веществ.

3. Паста из твердых сортов пшеницы:

  • Не мешает фигуре, если не переваривать.
  • Богатая клетчаткой.
  • Следите за соусом: избегайте слишком много сливок или соли.

4. Нут:

  • Содержит много клетчатки, растительного белка и марганца.
  • Защищает от преждевременного старения.
  • Помогает наладить работу пищеварительной системы.

5. Грибы:

  • Богаты белками, углеводами и антиоксидантами.
  • Хорошо усваиваются с мясом или крупами.

6. Цельные злаки:

  • Содержат много клетчатки, ускоряющей метаболизм.
  • Помогают контролировать уровень сахара в крови.
  • Избегайте готовых батончиков с сиропом.

7. Фрукты:

  • Богаты витаминами, минералами и клетчаткой.
  • Улучшают пищеварение и дают ощущение сытости.
  • Выбирайте фрукты с низким гликемическим индексом.

8. Картофель:

  • Безвредна для фигуры, если варить или запекать без масла.
  • Полезно для сердца и сосудов.
  • Можно добавить немного оливкового или сливочного масла.

9. Овсянка из цельных зерен:

  • Лучший завтрак для здоровья.
  • Содержит белок и клетчатку, которые дают ощущение сытости.
  • Добавьте орехи и ягоды для еще большей пользы.

10. Киноа:

  • Не содержит глютена.
  • Богата клетчаткой, антиоксидантами, железом, цинком и магнием.
  • Помогает снизить уровень глюкозы в крови.

Помните:

  • Не все углеводы одинаковы. Сложные углеводы – друзья похудения, а простые – враги.
  • Не ешьте углеводы на ночь.
  • Пейте много воды.
  • Регулярно занимайтесь спортом.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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