Диетологи назвали 10 полезных углеводов, от которых худеют

Какие продукты с углеводами нужно есть чтобы похудеть

Углеводы – не враг похудения! Многие ошибочно полагают, что углеводы вредят фигуре. На самом деле это не так. Сложные углеводы – это источник энергии, помогающий нам оставаться здоровыми и стройными.

Употребляйте эти продукты в умеренных количествах, сочетайте их с белками и здоровыми жирами, и вы сможете похудеть без ущерба здоровью, пишет novosti24.kyiv.ua.

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Вот несколько продуктов с высоким содержанием полезных углеводов, которые помогут вам похудеть.

1. Кукуруза:

Выбирайте свежую кукурузу, а не консервированную.

Ешьте без масла или с минимальным добавлением соли.

Богата клетчаткой, йодом, фосфором, магнием, кальцием и железом.

2. Стручковая фасоль:

Низкокалорийный и сытный продукт.

Содержит много клетчатки, белка и витаминов.

Ускоряет обмен веществ.

3. Паста из твердых сортов пшеницы:

Не мешает фигуре, если не переваривать.

Богатая клетчаткой.

Следите за соусом: избегайте слишком много сливок или соли.

4. Нут:

Содержит много клетчатки, растительного белка и марганца.

Защищает от преждевременного старения.

Помогает наладить работу пищеварительной системы.

5. Грибы:

Богаты белками, углеводами и антиоксидантами.

Хорошо усваиваются с мясом или крупами.

6. Цельные злаки:

Содержат много клетчатки, ускоряющей метаболизм.

Помогают контролировать уровень сахара в крови.

Избегайте готовых батончиков с сиропом.

7. Фрукты:

Богаты витаминами, минералами и клетчаткой.

Улучшают пищеварение и дают ощущение сытости.

Выбирайте фрукты с низким гликемическим индексом.

8. Картофель:

Безвредна для фигуры, если варить или запекать без масла.

Полезно для сердца и сосудов.

Можно добавить немного оливкового или сливочного масла.

9. Овсянка из цельных зерен:

Лучший завтрак для здоровья.

Содержит белок и клетчатку, которые дают ощущение сытости.

Добавьте орехи и ягоды для еще большей пользы.

10. Киноа:

Не содержит глютена.

Богата клетчаткой, антиоксидантами, железом, цинком и магнием.

Помогает снизить уровень глюкозы в крови.

Помните:

Не все углеводы одинаковы. Сложные углеводы – друзья похудения, а простые – враги.

Не ешьте углеводы на ночь.

Пейте много воды.

Регулярно занимайтесь спортом.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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