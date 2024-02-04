Диетологи назвали 10 специй и приправ, которые помогут похудеть со вкусом
Кто же не мечтает о стройной фигуре без труда? Конечно, одни специи не сделают вас афродитой, но значительно ускорить метаболизм и помочь сбросить лишние килограммы они вполне по силам!
Добавьте эти специи в свои блюда, и вы будете приятно удивлены результатом, пишет ELLE. Не забывайте, что для похудения важно не только употреблять специи, но правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Не злоупотребляйте острыми специями, если у вас есть проблемы с пищеварением.
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Какие же пряности помогут вам в этом деле?
- Корица. Эта ароматная специя не только придает десертам неповторимый вкус, но и улучшает усвоение сахара, повышает уровень энергии и сжигает калории.
- Куркума. Эта индийская красавица не только борется с воспалениями, но ускоряет метаболизм, помогая избежать набора веса после диеты.
- Имбирь. Этот универсальный продукт полезен не только иммунитету, но и пищеварению. Имбирь ускоряет метаболизм, угнетает аппетит и борется с морской болезнью.
- Каенский перец. Эта жгучая приправа – настоящий враг лишнего веса. Содержащееся в нем вещество улучшает способность организма сжигать жир.
- Черный перец. Эта классическая специя не только делает блюда пикантными, но помогает сжигать калории быстрее.
- Кориандр. Эта популярная восточная специя значительно ускоряет метаболизм.
- Кардамон. Эта ароматная пряность не только придает блюдам изысканный вкус, но и снижает уровень сахара в крови и выводит холестерин.
- Гвоздика. Эта ароматная специя делает не только десерты и мясные блюда неповторимыми, но и ускоряет обмен веществ.
- Горчица. Эта жгучая приправа не только используется для обертываний, но и ускоряет метаболизм на 25% на целых 3 часа!
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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