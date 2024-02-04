Диетологи назвали 10 специй и приправ, которые помогут похудеть со вкусом

Кто же не мечтает о стройной фигуре без труда? Конечно, одни специи не сделают вас афродитой, но значительно ускорить метаболизм и помочь сбросить лишние килограммы они вполне по силам!

Добавьте эти специи в свои блюда, и вы будете приятно удивлены результатом, пишет ELLE. Не забывайте, что для похудения важно не только употреблять специи, но правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Не злоупотребляйте острыми специями, если у вас есть проблемы с пищеварением.

Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть

Какие же пряности помогут вам в этом деле?

Корица. Эта ароматная специя не только придает десертам неповторимый вкус, но и улучшает усвоение сахара, повышает уровень энергии и сжигает калории.

Куркума. Эта индийская красавица не только борется с воспалениями, но ускоряет метаболизм, помогая избежать набора веса после диеты.

Эта индийская красавица не только борется с воспалениями, но ускоряет метаболизм, помогая избежать набора веса после диеты. Имбирь. Этот универсальный продукт полезен не только иммунитету, но и пищеварению. Имбирь ускоряет метаболизм, угнетает аппетит и борется с морской болезнью.

Этот универсальный продукт полезен не только иммунитету, но и пищеварению. Имбирь ускоряет метаболизм, угнетает аппетит и борется с морской болезнью. Каенский перец. Эта жгучая приправа – настоящий враг лишнего веса. Содержащееся в нем вещество улучшает способность организма сжигать жир.

Черный перец. Эта классическая специя не только делает блюда пикантными, но помогает сжигать калории быстрее.

Эта классическая специя не только делает блюда пикантными, но помогает сжигать калории быстрее. Кориандр. Эта популярная восточная специя значительно ускоряет метаболизм.

Эта популярная восточная специя значительно ускоряет метаболизм. Кардамон. Эта ароматная пряность не только придает блюдам изысканный вкус, но и снижает уровень сахара в крови и выводит холестерин.

Эта ароматная пряность не только придает блюдам изысканный вкус, но и снижает уровень сахара в крови и выводит холестерин. Гвоздика. Эта ароматная специя делает не только десерты и мясные блюда неповторимыми, но и ускоряет обмен веществ.

Эта ароматная специя делает не только десерты и мясные блюда неповторимыми, но и ускоряет обмен веществ. Горчица. Эта жгучая приправа не только используется для обертываний, но и ускоряет метаболизм на 25% на целых 3 часа!

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Советуем также обратить внимание на рецепт полезной яичницы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!