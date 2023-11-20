Диетологи назвали 5 продуктов, которые следует есть хотя бы раз в неделю для здорового иммунитета

Какие продукты нужно есть раз в неделю для поддержания здоровья иммунитета

Нутрициолог Ольга Дорош отмечает важность включения некоторых продуктов в рацион по меньшей мере раз в неделю, поскольку они могут насытить организм витаминами и помочь уберечься от болезней.

Об этом она сообщила в своем посту в Instagram. Учитывая указанные рекомендации, вы можете создать сбалансированный рацион, способствующий вашему здоровью и благополучию.

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Рыба: Дорош рекомендует потреблять рыбу не менее 2 раз в неделю, особенно обращая внимание на красную рыбу, скумбрию, сельдь и тунец. Эти виды рыбы являются богатыми источниками Омега-3, отличающегося противовоспалительными свойствами и полезным для мозга. Орехи Дневная порция орехов (20-30 г) должна быть включена в рацион. Они полезны для суставов, мышц, сердца и глаз, поддерживают иммунитет и предотвращают ломкость ногтей. Субпродукты: Субпродукты, такие как печень, почки, язык, сердце являются источником гемового железа и витаминов группы B. Эти продукты важны для работы мышц, нервов, формирования костей и работы щитовидной железы. Бобовые: Включение бобовых (гороха, фасоли, чечевицы) в рацион рекомендуется в супах, гарнирах и омлетах. Эти продукты содержат белок, железо, цинк и нутриенты, характерные для растительной пищи. Кисломолочные продукты: Здоровый рацион должен включать 1-2 порции кисломолочных продуктов ежедневно. Они содержат полезные бактерии, производящие молочную кислоту, поддерживающую здоровье клеток и иммунитет.

Напомним, мы уже писали, какие продукты богаты кальцием и витамином D.

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