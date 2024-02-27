Диетологи назвали 6 видов семян, которые следует добавить в свой рацион
6 видов семян, которые обогатят ваш рацион. Включение семян в ежедневный рацион – это простой и эффективный способ его разнообразить и оздоровить.
Добавляйте семена в салаты, йогурты, каши, выпечку, десерты, соусы. Это простой способ улучшить ваше самочувствие и оздоровить организм, пишет Eat This, Not That.
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Чем полезны семена:
- Обильное клетчаткой, способствующей пищеварению, снижает риск рака толстой кишки и балансирует сахар в крови.
- Содержит много питательных веществ: белки, витамины, минералы, омега-3 и жирные кислоты омега-6.
- Помогает сражаться с хроническими заболеваниями.
6 самых полезных видов семян:
1. Семена чиа:
- Источник омега-3, улучшающий работу сердца.
- Снижает уровень холестерина и АД.
2. Льняное семя:
- Сражается с запорами.
- Снижает давление и сахар в крови.
- Источник омега-3.
3. Семена конопли:
- Содержит оптимальное соотношение омега-6 и омега-3.
- Предотвращает хронические заболевания.
4. Киноа:
- Источник растительного белка.
- Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
5. Кунжут:
- Содержит витамины B1, B3, B6, необходимые для обмена веществ.
- Обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами.
6. Семена тыквы:
- Богато белок, магний, цинк, фосфор, калий, селен.
- Содержит антиоксиданты и полезные жиры.
Помните:
- Разнообразие – залог успеха.
- Не злоупотребляйте семенами, ведь они калорийны.
- Начинайте с небольших порций, чтобы не было проблем с пищеварением.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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