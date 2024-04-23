Диетологи назвали лучшую приправу для уменьшения воспаления в организме

Многие факторы, такие как наше питание, количество сна, уровень стресса и даже условия окружающей среды, могут способствовать развитию воспаления в организме. По этой причине диетологи подчеркивают важность профилактических мер и включения в рацион полезных продуктов и трав, которые могут помочь снизить уровень хронического воспаления.

Среди таких трав диетологи рекомендуют розмарин как самое эффективное средство для уменьшения воспаления. В одном исследовании было обнаружено, что именно оно является причиной почти половины смертей во всем мире, сообщает Eatingwell.

"Важно помнить, что как генетика, так и диета могут играть роль в воспалении и заболевании. Есть несколько исследований, которые могут указать на то, как определенные питательные вещества, такие как полезные для сердца масла, полифенолы и антиоксиданты, могут помочь уменьшить воспаление в организме. Однако хроническое воспаление связано с такими заболеваниями, как рак, ожирение, болезни сердца, диабет и даже депрессия", – рассказала доктор медицинских наук и диетолог Эмбер Панконин.

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Чтобы справиться со всем этим важна помощь грамотно составленная диета, которая будет включать розмарин. Этот ароматный зеленый куст является одной из 14 трав и специй, рекомендованных диетологами. Он является специей №1, помогающей уменьшить воспаление.

"Розмарин содержит полифенолы, которые могут оказывать противовоспалительное действие, воздействуя на различные пути, участвующие в воспалительной реакции. В частности, розмарин содержит соединения, которые могут подавлять цитокины, контролирующие воспаление в организме. Розмарин также богат антиоксидантами, которые могут помочь нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить окислительный стресс, что может улучшить здоровье клеток", – сказала Панконин.

Обзор исследований 2020 года подчеркнул роль розмарина в здоровье нервной системы. Ученые обнаружили, что розмариновая и карнозиновая кислоты, которые содержит эта специя, обладают наибольшим лечебным действием среди фенольных соединений. Эти вещества обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые способствуют лечению воспаления.

В заключении ученые выразили мнение, что розмарин может быть полезным как альтернативная терапия для лечения воспалений, боли, тревоги и нарушений памяти.

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