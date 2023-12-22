Диетологи назвали овощ, который должен быть в рационе каждого человека

Брокколи – это один из самых полезных овощей на планете. Он содержит много витаминов, минералов и антиоксидантов, обладающих широким спектром полезных свойств для здоровья.

Брокколи можно употреблять в сыром виде, готовить на пару или варить. Для максимальной пользы лучше готовить брокколи на пару или варить, а не жарить, пишет medicalanswers.

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Если вы хотите улучшить свое здоровье, обязательно включайте брокколи в рацион. Этот овощ является отличным источником питательных веществ, необходимых для вашего организма.

Вот некоторые из преимуществ употребления брокколи:

Отличный для кишечника . Брокколи является отличным источником клетчатки, которая необходима для здоровья кишечника. Она помогает поддерживать регулярный стул и может помочь в профилактике рака кишечника.

. Брокколи является отличным источником клетчатки, которая необходима для здоровья кишечника. Она помогает поддерживать регулярный стул и может помочь в профилактике рака кишечника. Снижает уровень холестерина. Брокколи содержит сульфорафан, который помогает снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повысить уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП). Это может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Защищает сердце и сосуды . Брокколи также содержит антиоксиданты, помогающие защитить сердце и сосуды от повреждения свободными радикалами. Это может помочь снизить риск инсульта, атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

. Брокколи также содержит антиоксиданты, помогающие защитить сердце и сосуды от повреждения свободными радикалами. Это может помочь снизить риск инсульта, атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Укрепляет здоровье глаз . Брокколи содержит лютеин и зеаксантин, два антиоксиданта, которые помогают защитить глаза от повреждения свободными радикалами. Это может помочь снизить риск развития катаракты и макулярной дегенерации.

. Брокколи содержит лютеин и зеаксантин, два антиоксиданта, которые помогают защитить глаза от повреждения свободными радикалами. Это может помочь снизить риск развития катаракты и макулярной дегенерации. Защищает от депрессии. Исследования показали, что люди, регулярно употребляющие брокколи, имеют меньший риск развития депрессии. Это может быть связано с тем, что брокколи содержит сульфорафан, который обладает противовоспалительными и антидепрессивными свойствами.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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