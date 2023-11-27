Диетологи назвали продукты, способствующие накоплению жира на животе

Диетологи раскрыли перечень товаров, которые могут оказывать влияние на скопление жира в области животика. Эти советы помогут сторонникам здорового образа жизни избегать продуктов, влияющих на фигуру и общее здоровье.

Дипломированный диетолог Миган Гринвуд и магистр здравоохранения, дипломированный врач-диетолог Пэм Хартнетт в комментарии She Finds заявили о необходимости исключения трех "виновников" висцеральных отложений: йогурты с наполнителями, коммерческая выпечка и сладкие напитки, фаст-фуд, сладости и печенье.

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Эти продукты, по словам экспертов, могут способствовать накоплению лишних кг на животе.

Для тех, кто стремится поддерживать стройную фигуру, диетологи рекомендуют выбирать заменители, такие как нежирные молочные продукты, свежую фруктовую или овощную полосу, а также полноценные белки, содержащиеся в мясе птицы и рыбы.

Эксперты также отмечают важность разумного сочетания продуктов. К примеру, употребление овощей и белковых продуктов может быть отличным вариантом для сохранения стройной фигуры и улучшения общего здоровья.

Следуя советам диетологов и выбирая рациональный подход к питанию, каждый может обеспечить себе не только стройную фигуру, но и оптимальное состояние организма.

Ранее ученые рассказали о преимуществах заниматься физическими упражнениями в одно и то же время ежедневно.

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