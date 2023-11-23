Диетологи назвали виды орехов, которые нельзя есть каждый день, чтобы не вредить здоровью

Какие виды орехов нельзя есть часто, чтобы не вредить здоровью

Орехи – это отличный выбор для самостоятельного перекуса, богатый полезными элементами и насыщенный. Однако среди сортов орехов есть такой, нуждающийся в ограничении в потреблении.

Редакция FoodOboz раскроет, какой именно орех считается самым вредным и почему. Этот орех широко используется в кулинарии для приготовления десертов и закусок, а также используется как снек с газированными напитками. Речь идет об арахисе.

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Одна из основных проблем арахиса состоит в том, что его плоды растут в почве, а не на дереве или кусте. Это ставит продукт в высокий риск загрязнения разнообразными плесенью, которые превращают арахис в мощный аллерген, вредный для организма.

Второй аспект негативного воздействия арахиса – фитиновая кислота, мешающая усвоению железа в организме. Поэтому перед употреблением продукта рекомендуется замачивать его в воде в течение нескольких часов и высушивать. Важно избегать употребления сырого арахиса.

Важно отметить, что арахис относится к семейству бобовых, но из-за принципа выращивания его нельзя полностью считать орехом. За это важно быть осторожными в потреблении арахиса и включать его в рацион с учетом указанных особенностей.

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