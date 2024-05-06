Диетология назвала 12 овощей с самым низким содержанием сахара: советы диабетикам

По данным Американской кардиологической ассоциации, люди употребляют вдвое большее рекомендуемое количество сахара. Это может привести к развитию серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и другие хронические болезни.

Хотя фрукты и овощи содержат натуральные сахара, они также богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые полезны для организма. Овощи с низким содержанием сахара могут помочь вам поддерживать стабильный уровень сахара в крови, насытить организм и улучшить общее самочувствие. Об этом пишет freshcommunications.com.

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Включение этих овощей в свой рацион может помочь вам сбалансировать питание, контролировать уровень сахара в крови и улучшить общее самочувствие.

Вот 12 овощей с низким содержанием сахара, которые следует добавить в свой рацион:

Шпинат: Этот листовой овощ содержит очень мало сахара, но богат калием, кальцием, витаминами А и С, фолиевой кислотой и другими питательными веществами. Швейцарский мангольд: Еще один листовой овощ с низким содержанием сахара, богатый витаминами А, С, К и группой В. Сельдерей: Этот овощ богат водой, клетчаткой, калием и витамином К, который полезен для костей и свертывания крови. Салат латук: Свежий и хрустящий салат латук помогает предотвратить резкий скачок уровня сахара в крови. Он также содержит лютеин, антиоксидант, полезный для глаз и здоровье. Этот овощ на 90% состоит из воды и содержит клетчатку, кальций, магний и немного белка. Его антиоксиданты помогают в защите от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Цветная капуста: Этот овощ богат калием и витамином С. Его можно использовать во многих блюдах, например, в качестве замены риса или пиццы. Грибы: Грибы содержат мало сахара, но много калия, селена и фолиевой кислоты. Их также антиоксиданты, которые помогают в борьбе с воспалениями. Огурцы Эти овощи практически состоят из воды, поэтому они идеально подходят для поддержания гидратации. Огурцы содержат также важные витамины и минералы, такие как магний, кальций и калий. Кабачки Этот универсальный овощ на 95% состоит из воды и содержит множество витаминов и минералов, включая кальций, магний и калий. Баклажаны: Эти овощи содержат мало сахара, но много клетчатки, калия, кальция, фолата и бета-каротина, который организм превращает в витамин А. Болгарский перец Независимо от цвета, болгарский перец содержит мало сахара и много воды. Он также богат витаминами А, С, Е и К, а также минералы, такие как калий и магний. Зеленая фасоль: Этот овощ является не только источником клетчатки (4 грамма на чашку) и белка (3 грамма на чашку), но и содержит калий, витамин С и фолиевую кислоту.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

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