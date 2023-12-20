Диетология ответила, можно ли есть картофельное пюре во время диеты

Можно ли есть картофельное пюре во время диет

Картофельное пюре – это вкусное и сытное блюдо, которое любят многие люди, особенно в Украине. Однако можно ли ее считать полезной?

Диетолог Яси Ансари считает, что картофельное пюре может быть частью здорового питания, но только если готовить его правильно.

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Так, картофель – это полезный овощ, содержащий много витаминов и минералов. Она является хорошим источником углеводов, являющимся основным источником энергии для организма. Картофель также содержит калий, который важен для здоровья сердца, и клетчатку, способствующую пищеварению.

Картофельное пюре часто готовят с добавлением молочных продуктов, таких как масло, сливки и творог. Эти продукты содержат насыщенные жиры, которые могут увеличивать уровень холестерина в крови.

Чтобы сделать картофельное пюре более полезным, можно заменить молочные продукты с высоким содержанием жира альтернативными с меньшим содержанием жира, например, молоко с низким содержанием жира или греческий йогурт. Также можно добавлять в пюре овощи, такие как брокколи или шпинат, которые придадут ему дополнительные витамины и минералы.

Чтобы сделать картофельное пюре более сбалансированным, можно подавать его с нежирными белками, такими как курица или рыба и овощами. Это поможет обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами.

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