Дикая природа у вас дома: почему сервали не для всех и как за ними ухаживать

Сервал — одна из самых эффектных и грациозных кошек, поражающая своей внешностью. Однако содержание этого экзотического животного требует особых условий и ответственного подхода.

Согласно сайту Тhe spruce pets, сервал отличается стройным телосложением, длинными лапами и большими ушами, что делает его похожим на миниатюрного гепарда. Окрас варьируется от золотисто-желтого до рыжеватого с характерными черными пятнами и полосами, напоминающими леопарда. Взрослые особи достигают 90-135 см в длину, имеют высоту в плечах 40-65 см и весят от 8 до 18 кг. В неволе сервалы живут до 22 лет.

Несмотря на то, что сервалы содержались еще в древнем Египте, они никогда не были полностью одомашнены. Из-за своего дикого темперамента эта кошка не подходит для жизни в квартире или семье с детьми. Сервал независим, сдержан и не любит излишнего внимания. Он может привязаться к одному человеку, но не будет ласковым домашним любимцем.

Особенности ухода

Сервалу нужен просторный вольер с возможностью бегать, прыгать и копать. Через естественный инстинкт охотника он может делать козни или прыгать на высоту более 1,5 метра, поэтому вольер должен быть надежно закрыт сверху и вкопан в землю. Идеальным вариантом будет наличие бассейна с водой, ведь сервалы любят плавать.

Сервал не приучен к лотку и часто метит территорию, что может стать проблемой для владельцев. Важно знать, что процедура удаления когтей, которую иногда применяют для уменьшения вреда от кошки, болезненна и вредна для ее здоровья.

Питание и здоровье

Сервалы нуждаются в натуральном рационе, приближенном к дикой природе: грызунам, птицам, рыбе, насекомым и рептилиям. Готовый корм может являться только дополнением, но не основой питания.

Из-за инстинкта жертвы сервалы часто глотают посторонние предметы, что может привести к проблемам со здоровьем. Не все ветеринары берутся лечить этих животных, поэтому нужно заранее найти специалиста, который сможет обеспечить надлежащий уход.

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Стоит ли заводить сервалы?

Несмотря на свою красоту, сервал остается диким животным, а его содержание требует значительных усилий. Многие страны ограничивают или запрещают их как домашних питомцев. Если вы хотите иметь кошку, похожую на сервала, но с более мягким характером, лучшим выбором станет гибридная порода – саванна.

Перед тем как заводить сервалы, стоит реально оценить свои возможности. Без надлежащих условий и опыта содержания животное может создать больше проблем, чем радости.

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