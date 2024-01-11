Дизайнер раскрыл секрет, как правильно выбрать идеальный пуховик (фото)

Зима – это время, когда хочется тепло одеваться и не беспокоиться о холоде. Одним из важнейших элементов зимнего гардероба есть пуховик. Он должен быть тёплым, удобным и стильным.

При выборе зимнего пуховика следует учитывать несколько факторов, в частности, верхняя одежда должна быть наполнена качественным пухом или синтетическим утеплителем.

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Также пуховик должен быть удобным и не мешать вам двигаться. Он должен хорошо сидеть по фигуре и не быть слишком большим. Женский пуховик должен быть стильным и соответствовать вашему вкусу. Украинский дизайнер Андре Тан дал советы, какой пуховик выбрать на сезон зима-весна 2024 года.

По словам модельера, "современный пуховик должен быть длинным, поскольку в моде юбки меди и даже макси, а пуховик должен все это закрыть. Нет, юбка может торчать из-под пуховика, но элегантнее, когда она выступает максимум на 5 см".

Он посоветовал при выборе верхней одежды не учитывать блестящие и тонкие ткани, "которые собираются в мелкие складки".

"Выглядит дешево и не современно. Предпочитаем плотные и качественные ткани", - добавил он.

Андре Тан посоветовал также присмотреться к пуховикам, не имеющим видимых застежек, пуговиц и молний.

"Забыли про пуховики с поясом-застежкой. Пояс может выглядеть стильно и удачно подчеркивать фигуру, но только если это предполагает сама куртка (она должна быть объемной) и пояс только свободный", – резюмировал модный дизайнер.

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