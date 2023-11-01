Дизайнеры назвали 4 идеи оформления интерьера дома, которые будут в моде в 2024 году

Дизайнеры представили самые лучшие идеи оформления интерьера и определили основные тенденции на следующий год. В моду возвращаются яркие оттенки и массивная мебель.

Об этом пишет Радиотрек.

Переход от нейтральных цветов

Дизайнеры сошлись во мнении, что интерьер в оттенках белого, бежевого и светло-серого уже исчерпал себя. Они считают эти цвета слишком стандартными и неинтересными.

К примеру, британский производитель красок утверждает, что наиболее популярным оттенком в последнее время является "Electric Blue". Этот оттенок идеально сочетается с оливково-зеленым и свежим персиковым цветом.

Большие и комфортные кресла

Удобство стало очень важным для людей, и именно поэтому большим спросом пользуются глубокие диваны в форме буквы "U" и мягкие кресла, на которых можно удобно расположиться. Дизайнеры также отмечают популярность двухместных кресел, похожих на стоящие в кинотеатрах, а также угловых диванов и кресел с загнутыми подлокотниками для домашних развлечений, особенно во время праздничного сезона.

Цветочные рисунки на стенах

Цветочные рисунки на стенах становятся популярными, но эта тенденция перестала быть сезонной. Они могут украсить помещение в течение всего года даже в холодный период.

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Коричневые и бежевые оттенки

Серый цвет теряет свою популярность, потому что люди ищут больше тепла и покоя в своем интерьере. В 2024 бежевые, светло-коричневые и темно-шоколадные оттенки будут доминировать в цветах пола и стенах. Станет популярным паркет, впервые появившийся во французских замках в 16 веке. Особенно популярным станет рисунок "шеврон", добавляющий текстуры, оставляя палитру достаточно нейтральной.

Напомним, мы уже писали, какие три вещи делают интерьер немодным.

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