Для чего кофейную гущу бросают в унитаз: несколько причин попробовать странный лайфхак

Кофейная гуща – это не просто отходы, которые можно выбросить в помойку. Она может быть полезна для ванной комнаты. Кофейная гуща помогает избавиться от неприятных запахов, засоренных труб и стойких пятен на дне унитаза.

Издание Santeplusmag раскрыло несколько уловок, которые позволят изменить свои ежедневные привычки и использовать это вещество с умом.

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Зачем выбрасывать кофейную гущу в унитаз

Использование кофейной гущи в ванной помогает преодолеть беду, с которой вы часто можете столкнуться в этой комнате дома: неприятные запахи. Остатки моющего средства или известкового налета, влажность на дне унитаза или даже засор труб – иногда трудно нейтрализовать неприятные запахи, исходящие от них. Решение: выбрасывайте кофейную гущу в унитаз.

Как использовать кофейную гущу для прочистки труб

Отмечается, что содержащийся в этом натуральном продукте азот помогает рассеивать запахи. Естественно, обезжиривает и дезодорирует, это идеальный ингредиент для разблокировки труб. Кофе в трубах помогает продезинфицировать их и очистить от плесени, которая часто является причиной и источником неприятных запахов.

Кроме того, кофейная гуща избавляет от неприятных запахов, засоренных труб и стойких пятен на дне унитаза, она также позволяет ароматизировать ванную комнату естественным путем, без использования токсичных и вредных продуктов, которые могут быть агрессивными и опасными для вашего здоровья.

Чтобы "разблокировать" туалетные трубы, выполните следующие действия:

Нагрейте 3 или 4 литра воды;

Насыпьте 4 ложки кофейной гущи на дно лоханки;

Затем добавьте кипяток;

Вылейте в унитаз и оставьте на несколько часов или ночью;

Смойте воду в туалете.

Как очистить дно унитаза и дезодорировать его кофейной гущей

Чтобы избавиться от неприятных запахов в ванной комнате и дезодорировать окружающую среду, нет ничего лучше, чем использование кофейной гущи. Просто следуйте приведенным ниже инструкциям.

Две чайные ложки кофейной гущи добавьте в литр теплой воды;

Перемешайте содержимое и вылейте в унитаз;

Оставьте смесь на 15 минут;

Наконец, все, что нужно сделать, это спустить воду в туалете.

Итак, в следующий раз, когда вы будете пить кофе, не торопитесь выбрасывать кофейную гущу. Храните ее и используйте для чистки ванной.

Предлагаем узнать несколько практических методов, которые можно применить дома, чтобы прочистить унитаз без помощи сантехника.

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