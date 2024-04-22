Для чего принимать ванну с добавлением яблочного уксуса: преимущества для здоровья

Яблочный уксус давно известен как универсальный продукт на кухне, в последнее время его стали активно использовать и в сфере красоты и оздоровления. Приверженцы уксуса утверждают, что его употребление может помочь с множеством проблем, от контроля уровня сахара в крови и артериального давления до похудения.

Но действительно ли яблочный уксус может быть так полезен? В последнее время набирает популярность и тренд на лежание в ванне с яблочным уксусом. Многие утверждают, что это отличный способ улучшить состояние кожи и волос, а также избавиться от некоторых проблем со здоровьем.

Что такое ванна с яблочным уксусом и действительно ли она полезна, попытались разобраться эксперты – доктор медицинских наук Джошуа Цайхнер и сертифицированный дерматолог Рейчел Назарян.

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Что такое ванночка с яблочным уксусом?

Благодаря своим антимикробным, противогрибковым и противовоспалительным свойствам, замачивание тела в ванне с уксусом может быть полезным для вашего здоровья.

Однако важно отметить, что ванны с уксусом не подходят для людей с чувствительной кожей. При серьезных проблемах с кожей всегда лучше обращаться к дерматологу.

Польза для здоровья ванны с яблочным уксусом:

Помогает при сухой коже и экземе. Природные антимикробные свойства уксуса делают его хорошим вариантом для людей, страдающих раздражением, высыпаниями или нуждающимися в отшелушивании. Устраняет акне. Уксус может помочь очистить кожу от бактерий, закупоривающих поры, а также успокоить ее, не пересушивая. Снимает боль и воспаление суставов. Противовоспалительные свойства уксуса могут помочь облегчить боль в суставах. Уменьшает перхоть. Ополаскивание волос и кожи головы уксус может помочь избавиться от перхоти, ведь он борется с сухой кожей головы и грибками. Уменьшает неприятный запах тела. Замачивание в ванне с уксусом может помочь уменьшить запах тела, ведь уксус уничтожает вызывающие его бактерии. Уксус может помочь бороться с дрожжевыми инфекциями благодаря своим противомикробным, противогрибковым свойствам.

Как принимать ванну с яблочным уксусом:

Наполните ванную теплой водой. Добавьте 1/2 – 2 стакана органического яблочного уксуса. При желании добавьте английскую соль или эфирные масла. Хорошо размешайте воду. Окунитесь в ванную и расслабьтесь на 15-20 минут. После ванны смойте кожу пресной водой и промокните ее полотенцем.

Специалисты советуют принимать ванны с уксусом не чаще двух раз в неделю. Если у вас чувствительная кожа, начните с меньшего количества уксуса. После ванны с уксусом нанесите на кожу увлажняющий крем. Если вы испытываете раздражение, немедленно прекратите использование уксуса.

Помните, что яблочный уксус не панацея. Прежде чем использовать его для любых целей, важно проконсультироваться с врачом или дерматологом.

Ранее фудэксперты объяснили, почему следует начать употреблять яблочный уксус.

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