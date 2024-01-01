Для детей и взрослых: рецепт безалкогольного глинтвейна

Зимой так приятно согреться тёплым напитком. А если этот напиток еще и ароматен и вкусен, то это вообще прекрасно. Глинтвейн – это один из самых популярных зимних напитков. Но что делать, если вы не пьете алкоголь? Или если у вас есть дети, которым нельзя давать алкоголь? Не беспокойтесь, есть множество рецептов безалкогольного глинтвейна.

Его рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

750 мл гранатового сока

1/2 апельсина

1/2 лимона

1/2 яблока

2 палочки корицы

2 шт. бадьяну

по вкусу имбиря в порошке

1 шт. гвоздики

3 шт. кардамона

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Приготовление:

Нарежьте апельсин, лимон и яблоко тонкими ломтиками. Переложите ломтики фруктов в кастрюлю и добавьте специи. Залейте фрукты гранатовым соком. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Проварить на среднем огне в течение 2-3 минут. Снимите кастрюлю с огня и дайте настояться 5-10 минут.

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