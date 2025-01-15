Для фанатов криминальных экшенов: топ фильмов об ограблении
Фильмы об ограблении с их непредсказуемыми сюжетами, неожиданными поворотами и харизматичными преступниками способны держать зрителей в напряжении до финальных титров.
РБК-Украина предлагает пятерку самых ярких фильмов о дерзких ограблениях, в которых на кону не только драгоценности, но и репутация.
"Воры 2: Пантера"
Этой зимой на больших экранах появляется продолжение громкого экшена "Воры" - лента "Воры 2: Пантера", обещающая впечатляющие сюжетные повороты.
События фильма разворачиваются в Марселе, где расположена одна из самых крупных бриллиантовых бирж. интрига не позволят оторваться от экрана до самого финала.
"Восемь подруг Оушена"
Эта стильная история рассказывает о Дебби Оушен (Сандра Буллок), сестре Дэнни Оушена. Едва выйдя из тюрьмы, Дебби начинает планировать дерзкую кражу — колье Cartier стоимостью 150 миллионов долларов во время Met Gala.
Для выполнения сложной миссии она собирает команду лучших сообщниц, включая мошенницу, хакершу и ювелирку.
"Без пороков"
События этого триллера переносят нас в Лондон 1960-х годов, где роскошь алмазов контрастирует с миром строгого социального неравенства.
Главная героиня Лора Квинн (Деми Мур), перспективная сотрудница алмазной корпорации, сталкивается с карьерными ограничениями из-за гендерных стереотипов. .
"Бриллианты остаются навсегда"
Один из самых знаменитых фильмов бондианы, в котором Шон Коннери снова появляется в роли агента 007.
Сюжет разворачивается вокруг похищения бриллиантов, предназначенных для создания космического лазера. Расследование приводит Джеймса Бонда к Амстердаму, Лас-Вегасу и даже в космос.
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"Французский поцелуй"
Хотя на первый взгляд это романтическая комедия, ее сюжет построен на интригах с украденными драгоценностями.
Главная героиня Кейт (Мег Райан) отправляется в Париж, чтобы вернуть жениха, но случайно становится частью мошеннической аферы. яркой, придавая авантюрному настроению.
Эти фильмы доказывают: независимо от того, речь идет о высокотехнологичных воровствах или романтических авантюрах, в мире кино ограбления всегда вызывают большой интерес.
Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.
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