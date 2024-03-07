Для худеющих: рецепт паровых рыбных котлет

Рыбные котлеты на пару – это отличная альтернатива обычным жареным котлетам. Они низкокалорийны, легки для пищеварения и в то же время вкусны и полезны для здоровья. Это блюдо идеально подходит как для лечебного питания, так и диетического рациона во время похудения. Паровые рыбные котлетки позволяют разнообразить ежедневное меню, не отказываясь от сытных блюд. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (6 порций):

- рыбный фарш – 800 г

- репчатая луковица – 1 шт.

- морковь – 1 шт.

- куриное яйцо – 1 шт.

- соль – по вкусу

- молотый черный перец - по вкусу

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Приготовление:

Очистите и натрите на мелкой терке луковицу и морковь среднего размера. Выложите рыбный фарш в миску, добавьте натертый лук, морковь, яйцо, соль, перец и тщательно вымешайте.

Сформируйте из полученной массы котлеты и выложите их в контейнер пароварки.

Налейте в пароварку около 500 мл воды и готовьте котлетки на пару в течение 15-20 минут.

Наслаждайтесь вкусными и диетическими рыбными котлетками! Они станут отличным дополнением к вашему здоровому питанию.

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