Для ленивых хозяев: топ пород собак, неприхотливых в уходе

Если в вашей семье напряженный график, есть породы собак, которые не нуждаются в особом уходе. Они прекрасно адаптируются к ритму жизни, где все заняты с утра до вечера.

Эксперты Американского кинологического клуба выделили 21 породу собак, нуждающихся в минимальном уходе. Важно помнить, что каждый пес имеет свой уникальный характер, подобно людям. Об этом пишет Womansday.

Собаки, требующие минимального ухода

Французский бульдог Эта популярная порода известна своей адаптивностью. Французские бульдоги не нуждаются в долгих прогулках, прекрасно ладят с другими животными и подходят для семей с детьми.

Чихуахуа Компактная порода с большим нравом. Чихуахуа хорошо адаптируются к городской жизни, а их шерсть (короткая или длинная) не требует тщательного ухода.

Такса Эти собаки всегда радостны и дружелюбны. Они бывают разных размеров и типов шерсти (гладкая, жесткая, длинная), но все варианты линяют умеренно.

Итальянская борзая Эти милые, нежные собаки любят бегать, но их шерсть почти не нуждается в уходе. Они идеальны для тех, кто ценит баланс между активностью и спокойствием.

Мопс Мопсы всегда жизнерадостны и любознательны. Они не требовательны к условиям обитания, но из-за строения мордашки им лучше жить в умеренном климате.

Ши-тцу Хотя их длинная шерсть нуждается в регулярном расчесывании, эти собаки любят проводить время дома и прекрасно ладят с детьми.

Бассет-хаунд Эта спокойная порода нуждается в регулярном уходе за шерстью, но не требует длительных прогулок. Они идеально подходят для домашнего уюта.

Померанский шпиц Маленькие, но активные собаки, которые хорошо ладят с детьми. Им хватает коротких прогулок и игр дома.

Бишон фризе Веселые, дружеские собаки, которые подходят для городской жизни. Их шерсть нуждается в уходе, но они почти не линяют.

Эти собаки привязаны к своим владельцам, но хорошо переносят общение с детьми. Их уход достаточно прост.

Шетландская овчарка Это умная, дружелюбная порода, которая любит детей и нуждается в умеренном уходе за шерстью.

Тибетский спаниель Доброжелательны и компактны, эти собаки хорошо подходят как для квартир, так и для загородных домов.

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Кавалер-кинг-чарльз-спаниель Доброе и утонченное, они не привередливы в уходе, несмотря на густую шерсть.

Японский хин Эти умные собаки с королевской осанкой нуждаются в минимальном уходе за шерстью.

Мальтийская собачка Ее роскошная шерсть требует регулярного ухода, но эти собаки мало линяют и подходят для жизни в квартире.

Брюссельский гриффон Веселые, энергичные собаки с забавной мордашкой, которые легко поддаются дрессировке.

Бигль Любители детей и активных игр. Эти собаки подходят для семей, готовых к совместным активностям.

Бостон-терьер Компактная, веселая и послушная собака, которая хорошо себя чувствует даже в небольшой квартире.

Цвергшнауцер Небольшая порода, которая мало линяет и легко поддается дрессировке.

Сассекский спаниель Эти собаки носят веселый характер и нуждаются в умеренном уходе за шерстью.

Виппет Кроткие, спокойные собаки, которые любят бегать, но легко адаптируются к городской жизни.

Если у вас нет времени для ухода за домашним любимцем, выберите одну из этих неприхотливых пород. Они отлично подходят для активных или занятых семей и станут верными друзьями.

Напомним, мы уже писали протоп пород кошек, которых лучше не заводить дома.

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