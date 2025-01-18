Для любителей сериала 'Игра в кальмара': топ сериалов с похожим сюжетом

После феноменального успеха "Игры в кальмара" многие зрители начали искать другие проекты, объединяющие напряжение, драму и неожиданные сюжетные повороты.

3% (2016)

Антиутопический бразильский сериал, действие которого происходит в мире, где общество разделено на две части: перенаселенную "Внутреннюю часть" и преуспевающий "Оффшор". Ежегодно молодые люди имеют шанс пройти сложный отбор под названием "Процесс". получают право на жизнь в "Оффшоре".

Алиса в Пограничных (2020)

Японский триллер по мотивам манги Главный герой Ариса и его друзья оказываются в заброшенном Токио, где их заставляют участвовать в смертельно опасных играх.

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Милый дом (2020)

Корейский сериал, где подросток Ча Хьён Су после трагедии переезжает в многоквартирный дом. Внезапно мир охватывает хаос из-за монстров, олицетворяющих человеческие желания.

Судная ночь (2013)

Триллер-антиутопия, действие которого происходит в США, где ежегодно разрешают ночь беззакония: в течение 12 часов все преступления являются легальными. Сюжет сосредоточен на семье, которая пытается выжить в собственном доме.

Сквозь снег (2013)

Постапокалиптический фильм о мире, погруженный в ледниковый период. Остатки человечества живут в поезде, который непрерывно движется сквозь замерзшую пустыню. восстание, чтобы сбросить господствующую систему.

Каждый из этих проектов дарит уникальный опыт, погружая в миры, где испытываются человеческие границы и нравственные принципы.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

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