Для поклонников 'Крестного отца': топ лучших фильмов о мафии

Если вы ищете нестандартные сюжеты и эмоциональные повороты в кинематографе, эти фильмы следует записать. Некоторые из них вы уже могли просматривать, но они не надоедают даже при повторном просмотре.

РБК-Украина предлагает обзор картин, изображающих криминальный мир.

"Крестный отец"

Эта классика, если вы еще не видели, непременно заслуживает внимания. Эпическая сага о семье Корлеоне рассказывает о борьбе за власть и важных жизненных выборах. Фильм мастерски показывает, как криминальный мир переплетается с судьбами обычных людей.

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"Лицо со шрамом"

История Тони Монтаны, амбициозного иммигранта, желающего покорить преступный мир Майами. Это легендарный фильм о жажде власти и ее трагических последствиях.

"Славные ребята"

Этот фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о Генри Гилле, который из подростка становится влиятельным мафиози. Мартин Скорсезе мастерски раскрывает яркие и жестокие аспекты криминальной жизни.

"Клан Сопрано"

Этот сериал стал подлинной легендой. В центре сюжета — Тони Сопрано, глава мафиозной семьи, ведущий криминальный бизнес и пытающийся справиться со своими психологическими проблемами.

"Ирландец"

Еще одна работа Мартина Скорсезе, охватывающая несколько десятилетий. Фильм рассказывает о Фрэнке Ширане, наемном убийце, который стал частью крупной мафиозной организации.

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