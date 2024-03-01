Для следящих за фигурой: рецепт салата из капусты и огурца 'Артемида'

Хотите получить не только питательные вещества, но следить за фигурой? Вам одинаково важны и вкус блюда, и его эстетический вид? Этот салат создан именно для вас! Мы назвали его в честь Артемиды – стройной и выносливой богини охоты. Об этом пишет Shuba.

Требуемые ингредиенты:

1/3 белокочанной капусты

1/2 ч. л. соли

2 свежих огурца

1/2 луковицы

1 ч. л. рисового уксуса

1/3 красноголовой капусты

1 морковь

20 г грецких орехов

2 зубчика чеснока

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. меда

2 ст. л. горчицы

1 ч. л. соевого соуса

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Приготовление:

Помойте и измельчите белокочанную капусту. Вымойте огурцы, нарежьте ломтиками, посыпьте солью и оставьте в миске на несколько минут. Нашинкуйте 1/2 луковицы и залейте холодной водой. Натрите 1 морковь на терке. Так же измельчите 1/3 красноголовой капусты. Сцедите жидкость с огурцов и добавьте их в другие овощи. Добавьте измельченные орехи и чеснок. Смешайте масло, мед, горчицу и соевый соус и добавьте в салат. Перемешайте все вместе и подавайте.

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