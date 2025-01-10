Для тех, кто любит чистоту: топ пород не линяющих кошек.

Поиск гипоаллергенной кошки с минимальной линькой стал популярен среди любителей пушистых любимцев. Эксперты издания Kitipes назвали четыре породы, которые отвечают таким критериям.

Многие владельцы кошек стремятся избежать хлопот с уборкой из-за постоянной линьки. Хотя этот процесс естественен, некоторые породы с короткой шерстью являются идеальными для тех, кто страдает аллергией. Особенно это касается кошек, у которых активный сброс шерсти происходит только дважды в год — весной и осенью.

Однако если ваш любимец теряет шерсть слишком активно, это может быть признаком стресса или проблем со здоровьем. Специалисты подчеркивают, что коты с минимальной линькой подходят не только для аллергиков, но и для тех, кто хочет снизить время на уборку.

К таким породам относят девон-рексов, бенгальских кошек, короткошерстных ориентальных кошек и британских короткошерстных. Каждая из этих пород имеет свои особенности, которые могут заинтересовать любителей кошек.

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Девон-рекс

Эта порода известна своим необычным видом и дружелюбным характером. Кошки имеют большие глаза, широкие уши и короткую вьющуюся шерсть. Девон-рексы очень общительны, легко ладят с людьми и другими животными. Линяют умеренно, а уход за их шерстью не требует больших усилий.

Бенгальская кошка

Гибрид дикой и домашней кошки с леопардовой окраской и блестящей шерстью. Основная линька приходится на первые месяцы жизни, а дальше этот процесс происходит очень умеренно. Бенгалы игривые, энергичные и любят проводить время с хозяевами.

Короткошерстная ориентальная кошка

Эти кошки не имеют подшерстка, что делает их шерстяной покров гладким и блестящим. Они известны своей грациозностью, активностью и общительностью. Во время линьки шерсти на полу остается минимум.

Британская короткошерстная кошка

Эта порода славится своей независимостью и выносливостью. Британские коты не создают проблем с линькой благодаря короткому и плотному подшерстю. Они идеально подходят для дома, даже если у владельцев нет времени для уборки.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие породы собак никогда не разбудят вас лаем.

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