Для тех, кто стремится к объему: стилист показал самые удачные прически для женщин 50+ (фото)

Возраст – это только число, а настоящая красота кроется в уверенности в себе. И одна из важнейших частей стильного образа – это, безусловно, прическа. Для женщин после 40 лет выбор стрижки – это не просто смена имиджа, но возможность подчеркнуть свою индивидуальность и омолодиться.

Профессиональный парикмахер Джастин Хикокс выделяет три лучшие стрижки, которые помогут сделать волосы более объемными и здоровыми с виду.

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Длинный многослойный вырез: эта стрижка создает эффект подвижных волос, придавая объем даже тонким волосам. Слои помогают избежать треугольной формы прически и придают ей легкость.

Длинный многослойный вырез. Источник: Instagram.com/charlieandcosalons Длинный многослойный вырез. Источник: Instagram.com/charlieandcosalons

Многослойный боб: классический боб обретает новую жизнь благодаря добавлению слоев. Это позволяет снять лишний объем с боков и создать более утонченный силуэт.

Многослойный боб. Источник: Instagram.com/charlieandcosalons Многослойный боб. Источник: Instagram.com/charlieandcosalons

Пикси-боб: этот универсальный вариант сочетает элементы пикси и боба. Дополнительный объем в височной зоне подтягивает овал лица и делает его более выразительным.

Пикси плюс боб. Источник: Instagram.com/charlieandcosalons Пикси плюс боб. Источник: Instagram.com/charlieandcosalons

Независимо от того, какой стиль вы выберете, главное – чтобы прическа придавалась вам уверенности и подчеркивала вашу индивидуальность. Помните, что лучшая стрижка – это та, которая соответствует вашему типу лица, структуре волос и образу жизни.

Стилист уверен, что эти стрижки придают объем тонким волосам и обладают омолаживающим эффектом. Они легки в укладке и подходят для разных типов волос.

Напомним, ранее стилисты назвали идеальную стрижку для женщин всех возрастов.

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