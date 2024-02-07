Для здоровья и долголетия: Почему у вас чаще есть кедровые орехи

Можно ли есть кедровые орехи каждый день

Кто не любит вкусные и полезные орешки? А вы знали, что среди них есть настоящий чемпион по количеству полезных веществ? Это кедровые орешки, которые не только лакомятся, но и хранят наше сердце, мозг и дарят долголетие!

Помните о противопоказаниях: кедровые орешки не рекомендуется употреблять людям с желчнокаменной болезнью и холециститом.Употребляйте кедровые орешки с умом, и они подарят вам здоровье, красоту и долголетие, пишет ТСН.

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Чем же так полезны кедровые орешки?

Активная работа мозга: Благодаря омега-3 кедровые орешки улучшают память, концентрацию и когнитивные функции.

Молодость и красота: Аминокислоты в составе орешков омолаживают клетки организма, делая кожу сияющей, а волосы – крепкими.

Аминокислоты в составе орешков омолаживают клетки организма, делая кожу сияющей, а волосы – крепкими. Помощь в похудении: Небольшая порция орешков дарит ощущение сытости надолго, что делает их ценным продуктом для тех, кто стремится к стройной фигуре.

Небольшая порция орешков дарит ощущение сытости надолго, что делает их ценным продуктом для тех, кто стремится к стройной фигуре. Прочный иммунитет: Витамины и макроэлементы в кедровых орешках укрепляют иммунитет, делая вас устойчивыми к простудам.

Витамины и макроэлементы в кедровых орешках укрепляют иммунитет, делая вас устойчивыми к простудам. Здоровое сердце и сосуды: Орехи нормализуют уровень холестерина, укрепляют сосуды и улучшают работу сердца.

Красота волос, ногтей и кожи: Витамин Е в составе орешков делает волосы и ногти крепкими, а кожу – сияющей.

Витамин Е в составе орешков делает волосы и ногти крепкими, а кожу – сияющей. Здоровье щитовидной железы: Йод, содержащийся в орехах, необходим для правильного функционирования щитовидной железы.

Йод, содержащийся в орехах, необходим для правильного функционирования щитовидной железы. Здоровый кишечник: Кедровые орешки с медом – отличное средство для улучшения работы кишечника.

Кедровые орешки с медом – отличное средство для улучшения работы кишечника. Острое зрение: Аминокислоты и бета-каротин в орехах улучшают зрение и защищают сетчатку глаза от ультрафиолета.

Аминокислоты и бета-каротин в орехах улучшают зрение и защищают сетчатку глаза от ультрафиолета. Полноценная замена мяса Благодаря высокому содержанию белка, кедровые орешки могут стать альтернативой мясу и рыбе.

Сколько кедровых орешков можно есть в день?

Несмотря на все преимущества, кедровые орешки следует употреблять с осторожностью, ведь они содержат много жиров. Суточная норма – не более 40 граммов (примерно 2-3 столовых ложки). Их можно есть как самостоятельно, так и добавлять в салаты, десерты и мясные блюда.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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