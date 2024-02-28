Для здоровья кожи, сердца и костей: какую рыбу нужно есть чаще

Рыба всегда считалась одним из самых полезных продуктов для здоровья. Но, кроме того, что она придает вкус вашему столу, некоторые виды рыбы оказываются настоящими супергероями для вашего здоровья, в частности для костей, сердца и кожи.

Исследования подтверждают, что регулярное употребление рыбы помогает укрепить кости. Итак, какие конкретные виды рыбы наиболее полезны для вашего здоровья костей, разобралось издание thehealthsite.

Также вас может заинтересовать: Съешьте это перед тренировкой: полезные белки при диабете

Сардины оказываются настоящим кладом для костей. Крошечные рыбные кости содержат много кальция, омега-3 жирных кислот и витамина D, необходимых для формирования крепких костей. Кроме того, они сокращают тревогу и депрессию, а также контролируют уровень сахара в крови.

Лосось также заслуживает внимания. Он богат омега-3 жирными кислотами и витамином D, что способствует укреплению костей и уменьшает потерю костной массы. Кроме того, потребление лосося помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и контролировать вес.

Не менее полезна для костей есть скумбрия. Она также содержит омега-3 жирные кислоты, витамин D и противовоспалительные соединения, уменьшающие боль в суставах и ригидность мышц у людей с ревматоидным артритом.

Итак, обогатив свой рацион такими полезными видами рыбы, вы можете обеспечить свои кости, сердце и кожу всем необходимым для здоровья и долголетия.

Ранее диетологи назвали идеальное время для завтрака, обеда и ужина.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!