Для женщин за 60: омолаживающие стрижки, которые корректируют овал лица и добавляют свежести образу

Специалисты по стилю определили четыре модных прически, которые идеально подходят для женщин в возрасте и придают им особое очарование. Эти стрижки отвечают разным потребностям, идеально подойдут каждой женщине и не требуют сложного ухода.

Команда UAportal расскажет о наиболее популярных стрижках среди женщин старше 60 лет, которые пользуются большой популярностью по всему миру.

Градуированный боб

Этот стиль стрижки отражает последние модные тенденции, предлагая слоистость прядей, которые варьируются по длине. Динамичность прически достигается благодаря технике слоя, что обеспечивает живое движение волос при каждом вашем шаге, придавая виду свежести и игривости. Такая стрижка не требует сложного ухода: волосы естественно укладываются в идеальную форму после мытья. Это идеальный выбор для владельцев как коротких, так и средней длины волос.

Короткий боб с челкой

Этот стиль стрижки идеально подходит для женщин в возрасте, которые ищут перемен и готовы к изменению длины своей шевелюры. Она сочетает в себе комфорт и утонченность, идеально дополняя образ каждой женщины постарше. Стрижка "боб" с челкой не только визуально омолаживает, но и выгодно подчеркивает форму лица, легко скрывая любые нежелательные объемы. Кроме того, она не требует сложного ухода: просто высушите волосы феном, и вы получите отличный вид без лишних усилий.

Текстурированные пикси

Этот стиль стрижки идеально подойдет для отважных и самоуверенных дам, готовых к радикальным изменениям в своем стиле и жизни. Ее уникальность заключается в неровных концах, созданных благодаря методу филирования, что отличает его от традиционной пикси. Такой вариант стрижки придаст невероятный объем даже самым тонким и слабым волосам. Для придания большей выразительности к вашему образу, вы можете легко взъерошить волосы.

Асимметричный боб

Прическа асимметричного боба, когда-то популярная только среди молодых дам, теперь стала любимой среди женщин старшего возраста. Это связано с тем, что такая стрижка не только омолаживает внешность, но и подчеркивает контуры лица, придавая объем волосам. Она идеально подходит для любой формы лица и типа волос, делая ее выбором номер один для дам с округлыми чертами, поскольку она визуально удлиняет лицо и делает скулы более четкими.

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