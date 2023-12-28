Дмитрий Лубинец заявил, что законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции.

В эфире телемарафона Лубинец заявил, что законопроект содержит ряд ограничений, предусмотренных в отношении уклоняющихся от мобилизации лиц. В частности, речь идет о запрете им продавать или покупать недвижимость, а также уезжать за границу.

Лубинец считает, что эти ограничения противоречат Конституции, гарантирующей гражданам право на собственность, свободу передвижения и свободу выбора места жительства, пишет espreso.tv.

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"Мы не можем дойти до состояния, когда воюя против России, превратимся в нечто похожее на Россию", - подчеркнул Лубинец.

По его словам, законопроект должен быть тщательно изучен и отредактирован, чтобы не нарушать конституционные права граждан.

"Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены до бесконечности", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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