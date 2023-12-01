До неприятностей и не только: чего ожидать, если порвалась одежда

Наши предки верили, что одежда рвется не просто так. Что означает появление дыры на брюках или кофте подскажет Время Действий.

Если рвется одежда, это может указывать на трудности в материальном плане, свидетельствуя о неспособности разумно управлять деньгами.

Отметки от огня или пепла на одежде могут предсказывать проблемы с законом и побуждают пересмотреть образ жизни. Рваная подкладка обещает измены или проблемы в личной жизни. Разорванная одежда может предсказывать неприятности на работе или конфликты в бизнесе.

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Испорченные застежки или пуговицы также имеют свое значение. Например, сломанная молния на верхней одежде свидетельствует о поступлении глобальных изменений в личной жизни. Если от пальто оторвалась пуговица, это может сигнализировать о неожиданном начале серьезного романа с глубокими чувствами. Выпавшая заклепка может предвещать неприятные разговоры или сплетни. Оторванная нашивка может сигнализировать о серьезных недоразумениях в деловом окружении.

Также есть приметы, связанные с различием швов на одежде. Разойдясь по швам, штаны могут предусматривать серьезные неприятности. Если треснул шов на рубашке, это может свидетельствовать о получении важной информации, полезной для личного благополучия. Порванные перчатки могут предсказывать серьезную ссору с близким человеком.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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