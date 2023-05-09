До прихода гостей или смерти: что значит, когда ножницы падают на пол

Правила и приметы, связанные с ножницами, всегда интересовали и интересуют людей. Зачастую они имеют символическое значение и отражают старинные верования и традиции. Однако следует отметить, что приметы не имеют научного подтверждения и базируются на суевериях.

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Согласно примете, падение ножниц может означать приход гостей в ваш дом. Это могут быть дальние родственники или соседи. Однако, если вы не готовы принимать гостей или не желаете их приходу, то, по примете, стоит постучаться ножницами по столу трижды, чтобы изменить решение гостей.

По примете, треснувшие ножницы могут предвещать неудобства, которые вы испытываете вскоре. Согласно примете, если ножницы сломались во время падения, это может означать, что ваши мечты и желания скоро не исполнятся.

Встречение ножниц в пол с громким грохотом может предвещать большую ссору с кем-то из домочадцев. Если ножницы вонзились в какую-то часть вашего тела, то это нехороший знак того, что неприятности могут случиться как в личной жизни, так и на работе.

Нельзя давать ножницы кому-то лезвием от себя. Это может предвещать ссору с тем человеком, которому вы отдаете ножницы. Если дать их любимому человеку от себя острием, то это может предвещать скорый развод.

Если швея во время работы выпустит ножницы, это может означать, что вскоре ей придется сшить траурный костюм. Эта примета имеет символическое значение, связанное со смертью. Пожилые люди верят, что найти ножницы является плохим знаком, который может предвещать несчастье или материальные трудности.

Если вы хотите сделать оберег для своего дома, то можно повесить закрытые ножницы над дверью. По приметам, дарование ножниц считается плохим знаком, который может предвещать беду и несчастье. Чтобы смягчить эту примету, можно добавить в подарок монетку или другой символ богатства.

Если ваши ножницы стали тупыми, то, по верованиям, это может свидетельствовать о наличии человека, пытающегося нанести вам вред. Рекомендуется иметь при себе некий защитный талисман для предотвращения отрицательной энергии.

Если просто играть с ножницами, ничего не разрезая, то они могут обидеться, что тоже станет причиной бед. Чтобы вся нечистая сила вышла из острия этого предмета, нужно брать ножницы теплыми руками. Если не следовать этой примете, это может стать причиной безденежья.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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