До свидания, диета! Вкусные косички с сыром и базиликом

Для теста:

• 500г муки

• 1 ст.л. сухих дрожжей или 25 г свежих

• 2 столовые ложки сахара

• 240 мл теплого молока

• 2 яйца

• 1 ч.л. соли

Для начинки:

• 120 г сливочного масла

• букет из базилика

• 2 зубчика чеснока

• 2 г соли

• 150 г твердого сыра (у меня пармезан)

Смешать ингредиенты теста и вымешивать в среднем режиме 14 минут. Тесто должно быть липким. После перемешивания накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 1,5 часа. Достать тесто, разделить на 3 части и каждую часть отдельно раскатать.

Для начинки перебить в блендере и нанести тонким слоем на тесто, сверху посыпать сыром. Скручиваем шарики. Смазываем сверху яйцом. Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 25 минут.