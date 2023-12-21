Добавьте этот ингредиент, чтобы правовой салат стал лучше: рецепт к новому году

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Как приготовить крабовый салат с сыром
Салаты с крабовыми палочками – это всегда вкусно и быстро. Они подходят как для праздничного стола, так и для повседневного обеда или ужина.
Вот рецепт вкусного салата с крабовыми палочками, плавленым сыром и кукурузой от кулинарки Тати Чудновой, которым она поделилась у себя в Instagram.
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Ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек
- 2 яйца
- 100 г плавленого сыра
- 100 г консервированной кукурузы
- зеленый лук по вкусу
- майонез по вкусу
Способ приготовления:
- Крабовые палочки отварите или разморозьте и нарежьте кубиками.
- Яйца отварите, остудите и натрите на терке.
- Плавленый сыр натрите на терке.
- Зеленый лук мелко нашинкуйте.
- Соберите салат слоями:
- Крабовые палочки
- Майонез
- Плавленый сыр
- Майонез
- Яйца
- Майонез
- Кукуруза
- Майонез
- зеленый лук
- Украсьте салат по вкусу.
Советы:
- Для большего вкуса можно добавить в салат немного тертого чеснока или свежего огурца.
- Если вы не любите кукурузу, ее можно заменить другими овощами, например, морковью, капустой или луком.
- Для более нежного вкуса майонез можно заменить сметаной или йогуртом.
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