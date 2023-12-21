Добавьте этот ингредиент, чтобы правовой салат стал лучше: рецепт к новому году

Салаты с крабовыми палочками – это всегда вкусно и быстро. Они подходят как для праздничного стола, так и для повседневного обеда или ужина.

Вот рецепт вкусного салата с крабовыми палочками, плавленым сыром и кукурузой от кулинарки Тати Чудновой, которым она поделилась у себя в Instagram.

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Ингредиенты:

200 г крабовых палочек

2 яйца

100 г плавленого сыра

100 г консервированной кукурузы

зеленый лук по вкусу

майонез по вкусу

Способ приготовления:

Крабовые палочки отварите или разморозьте и нарежьте кубиками. Яйца отварите, остудите и натрите на терке. Плавленый сыр натрите на терке. Зеленый лук мелко нашинкуйте. Соберите салат слоями: Крабовые палочки Майонез

Плавленый сыр

Майонез

Яйца

Майонез

Кукуруза

Майонез

зеленый лук Украсьте салат по вкусу.

Советы:

Для большего вкуса можно добавить в салат немного тертого чеснока или свежего огурца.

Если вы не любите кукурузу, ее можно заменить другими овощами, например, морковью, капустой или луком.

Для более нежного вкуса майонез можно заменить сметаной или йогуртом.

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