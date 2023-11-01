Добавьте этот ингредиент в тушеную капусту и вы влюбитесь в это блюдо

Тушеная капуста всегда была очень вкусным и сытным блюдом, которое трудно отказаться попробовать. Конечно, это блюдо очень аппетитно в самом своем базовом виде, но существуют способы улучшить его вкус, которые расскажем вам сегодня.

Традиционно тушеная капуста приготовляется из капусты, соли, перца, сахара и зажарки из лука, моркови и томатной пасты. Однако секреты кулинаров могут внести особый вкус и аромат к этому блюду, который захочется попробовать всем вашим гостям, пишут Патриоты Украины.

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Как улучшить вкус тушеной капусты?

Один из важнейших ингредиентов, который может значительно улучшить ее вкус, это мука. Без этого составляющего блюдо может получаться редким и иметь неприятную кислинку. Для одного килограмма продукта вам понадобится только одна столовая ложка муки.

Опытные кулинары рекомендуют предварительно обжарить муку на сухой сковороде, чтобы избавить ее от неприятного вкуса. Эту муку можно добавлять непосредственно во время приготовления зажарки. Важно всматриваться в процесс приготовления, чтобы избежать образования комочков и предупредить возможность подгорания овощей.

Мука способствует устранению редкости и чрезмерной кислинки, которая может быть характерна для некоторых сортов капусты. Вкус тушеной капусты становится более нежным и выразительным благодаря этому ингредиенту.

Кроме того, для тушеной капусты также рекомендуется добавить кориандр – естественный "усилитель вкуса". С кориандром, это блюдо приобретет интересный привкус, который не оставит равнодушными гостей. Если вы готовите тушеную капусту на сковороде объемом 3-4 литра, добавьте примерно одну чайную ложку кориандра. Попробуйте эти секреты, и ваша тушеная капуста станет невероятно вкусным и аппетитным блюдом, которое захочется отведать снова и снова.

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