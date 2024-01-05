Добавьте ложку этой специи: Как значительно усилить полезные свойства кефира и йогурта

Зачем добавлять куркуму в йогурт и кефир

Кефир и натуральный йогурт – это полезные напитки, содержащие много витаминов и минералов. Добавив в них одну специю, можно сделать их еще более полезными.

Куркума – это специя, обладающая сильными противовоспалительными и бактерицидными свойствами. Она также поддерживает пищеварение, кровообращение и разрешение болевых проблем. Кроме того, куркума поддерживает работу кишечника и печени, а значит, очищает организм, пишет издание Przyślij Przepis.

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Перед употреблением кефира с куркумой, особенно если у вас хронические заболевания, проконсультируйтесь с врачом.

Пиперин из перца усиливает действие куркумина, основного ингредиента куркумы. Поэтому для приготовления кефира с куркумой лучше использовать пасту из куркумы, к которой уже добавлен перец.

Как приготовить пасту из куркумы?

Ингредиенты:

30 г куркумы

200 мл воды

1 чайная ложка свежемолотого черного перца

2 столовые ложки льняного масла холодного отжима или оливкового масла первого отжима

Приготовление:

Высыпьте куркуму в кастрюлю и добавьте немного воды. При перемешивании добавляйте понемногу воду при необходимости. Всего вам понадобится около 150 мл, но стоит иметь небольшой запас. Варить на слабом огне около 8-10 минут постоянно помешивая. Паста должна иметь консистенцию густой горчицы. Если она слишком густая и липкая, добавьте еще немного воды. По мере остывания она загустеет еще больше. Дайте пасте остыть. Добавьте в теплую пасту черный свежемолотый перец и масло. Перемешайте, остудите и переведите в банку. Закройте крышкой и храните в холодильнике.

Как приготовить кефир с куркумой?

Для приготовления напитка используйте кефир комнатной температуры. Растворите 1/8-1 чайную ложку пасты куркумы в стакане кефира. Затем добавьте в кефир небольшую щепотку соли, размешайте до растворения пасты и сразу выпейте.

Пить кефир нужно ежедневно, желательно вечером. Вы скоро увидите эффект. Ваши посещения туалета станут более регулярными, а также вы начнете лучше спать.

Если у вас есть постоянные проблемы с пищеварением или сном, пейте кефир регулярно, желательно в течение 14-30 дней. По истечении этого времени сделайте более длительный перерыв в употреблении напитка. Пить напиток можно только временно и в течение более короткого периода времени.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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