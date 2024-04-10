Добавят объем и пышность: три прически для тонких волос
Добавят объем и пышность: три прически для тонких волос
Мирная Хосе, парикмахер-стилист с многолетним опытом, поделилась тремя простыми и быстрыми прически, которые помогут обладательницам тонких волос сделать его пышными и объемными. Эти прически легко сделать в домашних условиях. Они подходят для всех типов волос. Об этом пишет Express.
Прическа 1
- Сделайте начес на макушке и чуть ниже, чтобы волосы дольше держали объем.
- Закрепите начесанные волосы шпильками.
- Завяжите волосы на макушке, чтобы не мешало.
- Расчешите часть волос на макушке, разделите на две части, скрутите волосы и закрепите шпилькой.
- Осторожно поднимите верхнюю часть секции, чтобы добавить высоты.
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Прическа 2
- Сбрызните кончики волос лаком для волос.
- Нагрейте плойку и сделайте случайные завитки.
- Зафиксируйте прическу лаком для волос.
Прическа 3
- Нажмите текстурированные закрученные пряди для добавления объема.
- Закрепите накрученную прядь волос шпильками.
- Начесуйте волосы, чтобы они выглядели пышнее.
Совет:
- Используйте плойку диаметром 1,5 дюйма, чтобы получить хорошую завивку.
- Наносите лак для волос на волосы послойно, чтобы они не потеряли объем.
Напомним, эксперты по красоте показали прическу, которая станет хитом лета 2024 года.
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