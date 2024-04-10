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Добавят объем и пышность: три прически для тонких волос

Цихоцкая Мария

Добавят объем и пышность: три прически для тонких волос

Мирная Хосе, парикмахер-стилист с многолетним опытом, поделилась тремя простыми и быстрыми прически, которые помогут обладательницам тонких волос сделать его пышными и объемными. Эти прически легко сделать в домашних условиях. Они подходят для всех типов волос. Об этом пишет Express.

Прическа 1

  • Сделайте начес на макушке и чуть ниже, чтобы волосы дольше держали объем.
  • Закрепите начесанные волосы шпильками.
  • Завяжите волосы на макушке, чтобы не мешало.
  • Расчешите часть волос на макушке, разделите на две части, скрутите волосы и закрепите шпилькой.
  • Осторожно поднимите верхнюю часть секции, чтобы добавить высоты.

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Прическа 2

  • Сбрызните кончики волос лаком для волос.
  • Нагрейте плойку и сделайте случайные завитки.
  • Зафиксируйте прическу лаком для волос.

Прическа 3

  • Нажмите текстурированные закрученные пряди для добавления объема.
  • Закрепите накрученную прядь волос шпильками.
  • Начесуйте волосы, чтобы они выглядели пышнее.

Совет:

  • Используйте плойку диаметром 1,5 дюйма, чтобы получить хорошую завивку.
  • Наносите лак для волос на волосы послойно, чтобы они не потеряли объем.

Напомним, эксперты по красоте показали прическу, которая станет хитом лета 2024 года.

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