"Доктор" или "лікар": языковед объяснил, в чем разница
Многие используют слово "доктор" для обозначения работников медицинской сферы. Однако в украинском языке это научная степень.
Для тех, кто занимается нашим здоровьем есть другое название. Известный украинский учитель Александр Авраменко объяснил для "Сніданку з 1+1", как правильно на украинском называть медицинских работников.
По его словам, следует говорить просто "лікар". Неправильно называть "докторами".
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"Доктор – это научная степень. Например, доктор философских наук, доктор физико-математических наук или доктор медицинских наук", – отметил языковед.
Также Авраменко объяснил, как перевести с русского "лечащий врач". По-украински можно использовать "персональний лікар", или "особистий лікар".
Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".
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