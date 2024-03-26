'Доктор' или 'лікар': языковед объяснил, в чем разница

Многие используют слово "доктор" для обозначения работников медицинской сферы. Однако в украинском языке это научная степень.

Для тех, кто занимается нашим здоровьем есть другое название. Известный украинский учитель Александр Авраменко объяснил для "Сніданку з 1+1", как правильно на украинском называть медицинских работников.

По его словам, следует говорить просто "лікар". Неправильно называть "докторами".

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"Доктор – это научная степень. Например, доктор философских наук, доктор физико-математических наук или доктор медицинских наук", – отметил языковед.

Также Авраменко объяснил, как перевести с русского "лечащий врач". По-украински можно использовать "персональний лікар", или "особистий лікар".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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