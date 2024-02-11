Доктор медицины из Гарварда рассказала о продукте, который должен быть в рационе каждого человека

Знаете, какой продукт назвала самым важным для человеческого рациона доктор медицинских наук Джорджия Эде? Мясо! Конечно, это не значит, что нужно есть только мясо.

Важно употреблять овощи, фрукты, злаки и другие продукты. Но мясо – это ценный компонент здорового рациона, который не стоит недооценивать. Ешьте мясо с умом, и оно принесет вам только пользу, пишет cnbc.

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Конечно, многие исследователи с ней не согласны, но вот что она говорит:

Мясо не вредит здоровью, если его употреблять в меру.

Ни одна группа продуктов не дает нам столько питательных веществ, безопасности и доступности.

Мясо полезно для кишечника, оно легко усваивается и не вредит уровню сахара в крови.

Мясо содержит все необходимые макро- и микроэлементы, многие из которых трудно или невозможно извлечь из растительной пищи.

Мясо – это источник витаминов группы B, железа и витамина K2, которые необходимы для работы мозга.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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