Долго останется чистым: как правильно мыть жирные волосы

Обладательницы жирных волос часто сталкиваются с проблемой быстрого загрязнения и тусклости. Это связано с повышенной активностью сальных желез на коже головы. Чтобы волосы оставались чистыми и здоровыми дольше, необходимо соблюдать некоторые правила ухода.

Об этом пишет Радиотрек.

Почему волосы жирнеют?

На выработку кожного сала влияют следующие факторы:

Генетика. Жирный тип волос часто является наследственным признаком.

Гормональный баланс. Повышенный уровень андрогенов может стимулировать выработку кожного сала.

Стресс. Стресс также может привести к усиленной выработке кожного сала.

Неправильный уход за волосами. Слишком частое мытье волос, использование агрессивных шампуней и средств для укладки может привести к усиленной выработке кожного сала.

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Как мыть голову реже?

Чтобы волосы оставались чистыми дольше, важно мыть их не каждый день. Если вы чувствуете, что волосы уже жирны, попробуйте воспользоваться сухим шампунем. Он поможет удалить грязь и излишки кожного сала, не повреждая волосы.

Если у вас тонкие волосы, старайтесь мыть голову не чаще 3-4 раз в неделю. Более частое мытье может привести к тому, что волосы станут еще более жирными.

Как правильно мыть жирные волосы?

При мытье волос необходимо сосредоточиться на коже головы. Именно здесь происходит выработка кожного сала. Нанесите шампунь на кожу головы и аккуратно помассируйте в течение 2-3 минут. Затем смойте шампунь теплой водой.

Не нужно наносить шампунь во всю длину волос. Это может привести к их пересушиванию.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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