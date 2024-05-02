Должен ли водитель белого автомобиля повернуть направо: тест на знание ПДД (видео)

Во время пересечения перекрестков некоторые водители нарушают ПДД. В частности, это касается игнорирования сигналов светофора и знаков дорожного движения.

Водитель красного автомобиля хочет совершить поворот направо. Обязан ли водитель белого автомобиля также повернуть направо? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

В примере приведен светофор с дополнительной секцией, которая на красный сигнал позволяет совершить поворот в указанном направлении. Согласно ПДД, на перекрестке, где движение регулируется светофором с дополнительной секцией, находящийся на полосе водитель, из которой делается поворот, должен продолжить движение по направлению стрелки.

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Это касается также случаев, когда остановка водителя создаст помехи транспортным средствам, следующим за ним по той же полосе. То есть водитель белого автомобиля обязан тоже повернуть направо, поскольку создает препятствие.

Впрочем, на перекрестке установлен временный знак 3.22 "Поворот направо запрещен". Светофор действие этого знака не отменяет.

Следовательно, ни водителю белого, ни красного автомобиля нельзя делать поворот направо.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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