Должен ли водитель легкового авто пропустить грузовик: тест на знание ПДД (видео)

Часто водители забывают о преимуществе движения при пересечении перекрестков. На него, в частности, может влиять проблесковый маячок на одном из автомобилей.

Водитель какого автомобиля имеет преимущество на перекрестке. Об этом рассказали Test_pdr.ua, предложив пример подобной ситуации.

Легковой поворачивает направо, а грузовой автомобиль едет прямо. Перекресток не оборудован светофорами и не имеет никаких знаков. Это нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

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На таком перекрестке водители должны разъезжаться, руководствуясь правилом "правой руки". Уступить должен тот водитель, который имеет препятствие с правой стороны.

Таким образом, преимущество имеет водитель легкового автомобиля. Однако грузовой автомобиль двигается с включенным проблесковым маяком.

Однако для превосходства движения маячок должен быть именно синего цвета. Оранжевый цвет маячка на грузовике указывает, что авто крупногабаритное, однако преимущества в движении не дает.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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