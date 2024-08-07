Должен ли водитель легковушки уступить автобусу: сложная задача на знание ПДД (видео)

Автобус намерен уехать от места остановки. Легковой автомобиль следует по полосе, в которую собрался заехать автобус.

Должен ли водитель легкового автомобиля уступить дорогу автобусу? Об этом рассказали pdr2024tests.

В задаче виден знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса" и 5.54 "Конец застройки населенного пункта".

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Согласно пункту 17.4 ПДД, в населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в кармане, водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а при необходимости – остановиться, чтобы дать транспортному средству начать движение.

То есть, только в населенных пунктах уезжающий автобус имеет приоритет. Однако знак 5.54 информирует водителя, что остановка находится за пределами населенного пункта.

Таким образом, водитель легковушки не должен уступать дорогу.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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