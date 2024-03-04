Должна проходить тщательная термическая обработка: в какой рыбе чаще всего встречаются паразиты

В рыбе часто встречаются яйца паразитов. Причем эти гельминты могут обитать не только в брюшной полости, но и в филе. Ненадлежащее очищение и обработка рыбы очень опасны, ведь можно подхватить какое-нибудь заболевание.

Украинская нутрициология Анжелика Рыбко в Instagram рассказала, какую рыбу лучше исключить из рациона. По ее словам, некоторые виды рыбы содержат паразитов описторхов, поражающих печень человека. Заражение происходит при употреблении в пищу полусырой рыбы.

Это такие популярные виды, как линь, тарань, сазан, лещ, жерех, красноперка, пескарь, подуст, густера. Эксперт предостерегает, что опасной для здоровья будет также большая хищная рыба: акула, рыба-меч, тунец, макрель, марлин. В ней содержатся тяжелые металлы ртуть и кадмий, отравляющие организм.

Анжелика Рыбко не советует есть питающихся падалью рыб: сома, пангасиуса, тиляпию. В то же время экспертка рекомендует добавить в рацион мелкую рыбу: кету, сельдь, скумбрию, треску, кильку, мидии, креветки, кальмары. Эти виды не успевают накопить вредные вещества и их реже выращивают в промышленных масштабах.

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