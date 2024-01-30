Домашний раствор уберет желтые пятна из подушек без стиральной машинки

Подушки накапливают мертвые клетки кожи, жир и пот, пока люди спят, поэтому их нужно регулярно чистить. Однако не все подушки можно безопасно стирать в стиральной машине.

В таких случаях можно воспользоваться альтернативным методом очищения. Об этом сообщает Express.co.uk.

Для приготовления чистящего раствора понадобятся пищевая сода и уксус. Сначала с подушки нужно снять наволочку или чехол.

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На пятна нужно насыпать соду, а затем сбрызнуть ее раствором уксуса. Для этого смешайте равные части воды и белого уксуса в пульверизаторе.

Реакция между пищевой содой и уксусом помогает уничтожить запахи и удалить пятна. Дайте подушкам постоять с пищевой содой и уксусом не менее 30 минут.

После ожидания используйте щетку или пылесос, чтобы удалить пищевую соду и любой разрыхленный мусор. Убедитесь, что обе стороны подушек тщательно очищены.

Если позволяет погода, вы можете поставить подушки на солнце, чтобы они высохли. Солнечный свет обладает естественными дезинфицирующими свойствами и может помочь устранить стойкие запахи.

Дайте подушкам проветриться в течение нескольких часов, прежде чем надеть новые наволочки или использовать их.

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