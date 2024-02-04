Доступный продукт поможет легко избавиться от плесени в стиральной машинке

Остатки кондиционера, плесень и известковый налет могут накапливаться и приводить к загрязнению стиральной машины. Грязь и остатки внутри машины могут попасть на одежду, вызывая ее запах.

Для эффективной работы стиральные машины следует чистить раз в месяц. Для этого не обязательно покупать дорогостоящую и агрессивную химию, сообщает Express.co.uk.

В частности, можно использовать белый уксус или лимонную кислоту для очистки стиральной машины. Достаточно запустить цикл горячей воды с уксусом или лимонной кислотой, поскольку это помогает удалить какие-либо накопленные остатки.

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Для этого следует запустить машину с пустой загрузкой и одной чашкой белого уксуса. После завершения цикла нужно протереть уплотнитель дверцы и дозатор для моющего средства.

Природная кислотность уксуса убьет бактерии и расщепит грязь в машине. Также можно насыпать полстакана пищевой соды прямо в барабан.

Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.

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